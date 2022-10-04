МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Отечественные маркетплейсы готовы принять участие в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных препаратов, сообщили РИА Новости представители отрасли. Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях.

"Технологически "Яндекс Маркет" уже готов к участию в эксперименте по онлайн-торговле рецептурными лекарствами — как в части маркировки, так и в части проверки электронных рецептов", — прокомментировали в пресс-службе "Яндекс Маркета".

"Маркетплейс уже давно сотрудничает с множеством аптек, предоставляя им доступ к миллионам пользователей… Как только появится возможность заказывать с доставкой также рецептурные препараты — покупатели смогут приобретать все необходимые лекарства в одной корзине, не дробя покупку на офлайн и онлайн (ведь большинство рецептов содержат препараты обоих типов)", — добавили в пресс-службе.

В Ozon также подтвердили свою готовность. "Мы приветствуем принятие закона по дистанционной продаже рецептурных лекарств и готовы принять участие в пилотном проекте", — сказали там. Названы лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома

"Компания уже интегрирована в систему маркировки и подготовила внутренний контур для проверки рецептов. При подготовке подзаконных актов и реализации пилотных проектов важно сохранить текущий формат торговли, когда аптеки могут использовать маркетплейсы для продажи и доставки лекарств. У Ozon уже накопился позитивный опыт продажи безрецептурных лекарств как по схеме онлайн-аптеки, так и в качестве виртуальной витрины в партнерстве с другими аптеками", — добавили в Ozon.

В Wildberries не раскрыли своих планов по возможному участию в эксперименте.

Кроме того, в дистанционной продаже рецептурных препаратов заинтересована и традиционная розница. "Сейчас мы масштабируем сервис по доставке аптечных товаров вместе с продуктами "ВкусВилл", и продажа рецептурных лекарств — одно из интересных направлений для развития", — сообщили во "Вкусвилле".

Агентство также направило запросы в "Магнит", X5 Group, "Ленту" и "Ашан".