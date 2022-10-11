МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Wildberries с 13 октября запускает дополнительный этап проверки для биологически активных добавок (БАДов), которые продавцы хотят размесить на онлайн-площадке, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук. ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину

"Мы первые на рынке сделали интеграцию и теперь начиная с этого четверга все товары, которые относятся к БАДам, при "заливке" на сайт будут проходить проверку: если они имеют, так скажем, аккредитацию, то они допускаются, если нет — то, соответственно нет", — заявила она в ходе Международного форума электронной коммерции и ритейла.

В пресс-службе компании уточнили РИА Новости, что речь идёт об интеграции с реестром сертификатов на БАДы, который ведет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"Wildberries автоматически будет проверять номера свидетельств у всех БАДов на площадке. Если номер свидетельства есть в реестре — БАД отобразится на площадке для продажи. Если номера свидетельства нет в реестре или он аннулирован или отозван – БАД будет уделен с клиентского сайта", — подчеркнули в компании.

По мнению маркетплейса, такое решение станет дополнительной гарантией защиты потребителей, приобретающих "социально значимые" категории товаров онлайн.