Розничные цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года
Росздравнадзор: розничные цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Розничные цены на препараты в России вернулись к уровню прошлого года, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"На сегодняшний день мы видим не только снижение, а можно сказать серьёзно, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года",- сказала Самойлова на всероссийской конференции "Фарммедобращение-2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что на сегодняшний день система мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет чётко отслеживать эту динамику.