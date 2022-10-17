МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Розничные цены на препараты в России вернулись к уровню прошлого года, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Минздрав: ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России в этом году

"На сегодняшний день мы видим не только снижение, а можно сказать серьёзно, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года",- сказала Самойлова на всероссийской конференции "Фарммедобращение-2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Она отметила, что на сегодняшний день система мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет чётко отслеживать эту динамику.