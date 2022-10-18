МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские фармкомпании с марта текущего года почти на треть увеличили количество клинических исследований медицинских препаратов: с 395 до 525, в целом, отрасль готова обеспечить вывод на рынок новых продуктов, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Российские фармкомпании не исключают ухода с рынка дешевых лекарств из-за маркировки

"Наши компании с марта почти на треть увеличили число клинических исследований (с 395 в марте до 525 в настоящее время). Сейчас на разных стадиях разработки более 50 оригинальных отечественных препаратов (в том числе для лечения спинальной мышечной атрофии, опухолей, лейкозов, иммунотерапии онкозаболеваний)", — рассказали в министерстве.

Ранее в понедельник издание РБК со ссылкой на данные Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) сообщило, что за первые шесть месяцев 2022 года в России не были проведены или были приостановлены почти 50% прежде запланированных клинических исследований инновационных лекарств, целью которых является последующая государственная регистрация лекарственного средства. Как в свою очередь напомнили в Минпромторге, АОКИ состоит исключительно из иностранных компаний.

В министерстве также подчеркнули, что за 7 месяцев российские фармпроизводители зарегистрировали свыше 740 препаратов в разных формах- это более 80% от всех регистрационных удостоверений, зарегистрированных за этот период. "То есть отрасль в состоянии обеспечить вывод на рынок новых продуктов", — резюмировали в министерстве.