МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Продажи йода на российских маркетплейсах увеличились в сентябре в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом выросла и средняя цена, а также объем ассортимента этого товара на площадках, следует из данных сервиса Sellematics, с которыми ознакомилось РИА Новости. Региональные предприниматели нарастили продажи на Wildberries

Так, за месяц на Ozon было продано 17793 позиции, на Wildberries — 7262 (в сентября 2021 года — 4119 и 2606 соответственно). При этом средняя цена на йодосодержащие лекарства и витамины за год выросла на обеих площадках на 35%, до 1055 рублей на Ozon и 1026 рублей на Wildberries.

Уточняется, что на Ozon минимальная цена составляет 99 рублей за йод, а максимальная — 7999 за йодосодержащие витамины. На Wildberries же минимальная цена начинается от 50 рублей за дезинфицирующий йод и доходит до 6950 рублей за лечебное питание "Йодорол".

Кроме того, увеличился и ассортимент, представленный на обеих площадках. Если в прошлом году на маркетплейсах было в среднем 122-125 позиций, то сейчас этот показатель увеличился до 224 на Ozon и 339 на Wildberries.