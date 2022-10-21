Власти подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов", — сказала она журналистам во время посещения НИИ технической физики и автоматизации "Росатома".
По ее словам, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям.