МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

"Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов", — сказала она журналистам во время посещения НИИ технической физики и автоматизации "Росатома".

По ее словам, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям.