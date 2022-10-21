МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Власти подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств

"В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%", — говорится в материалах исследования.

Всего в сентябре этого года цены на лекарственные препараты выросли на 5% по сравнению с августом. При этом годовой рост цен остался на прежнем уровне и составил 16,8%.

Отмечается, что холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.