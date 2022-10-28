МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Покупки россиянами витаминов и биологически активных добавок в сентябре-октябре выросли более чем на 60% по сравнению с двумя последними месяцами лета, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса "Сбермаркет" и платежного провайдера "ЮKassa", результаты которого есть у РИА Новости. Россияне в сентябре получили 15 миллионов интернет-посылок из-за рубежа

"В сентябре и октябре 2022 года спрос на витамины и биологически активные добавки (БАДы) вырос более чем на 60% по сравнению с двумя последними месяцами лета. До этого пиковый спрос был отмечен в марте — прирост заказов тогда составил около 40% в сравнении с февралём. Однако уже в апреле объем продаж витаминов и БАДов вернулся к февральскому уровню и продолжил снижаться вплоть до августа", — выяснили авторы исследования.

В пятерку самых популярных у россиян витаминов входят витамин C, рыбий жир и Омега-3, а также D и D3. В течение года витамин С обычно занимает первое место по частоте покупок. Однако осенью в лидерах оказывается Омега-3 и витамин D, а С перемещается на третью строчку.

Самый популярный БАД — гематоген. Также часто покупают витамины, полезные для волос, но осенью они уступают лидерство БАДам для иммунитета и желудочно-кишечного тракта. Круглый год популярны витамины, полезные для кожи и сердечно-сосудистой системы.