МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Росздравнадзор раскрыл схему нелегальной торговли дорогостоящими лекарственными препаратами через интернет, материалы проверки переданы в правоохранительные органы, сообщается в Telegram-канале ведомства. Российский Renewal запустит в производство новые лекарственные препараты

По поручению Минздрава Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в целях проверки сообщений о фактах незаконной реализации дорогостоящих препаратов через интернет была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО "Еврофарм" в Москве.

"В ходе осмотра места осуществления деятельности ООО "Еврофарм" в аптечном учреждении выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований фармацевтической деятельности", — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено хранение лекарственных препаратов, которые не могли законным образом поступить и находиться в обороте компании, так как ранее уже были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для применения в различных медицинских организациях на территории России, уточнили в ведомстве.

Коды маркировок на упаковках лекарств были намеренно повреждены, чтобы покупатели этих препаратов не могли проверить законность продажи препаратов, отметили в Росздравнадзоре.

Сотрудникам Росздравнадзора с помощью Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов удалось восстановить поврежденные коды и проследить путь обнаруженных лекарств, поясняется в материале.

По результатам контрольных мероприятий Территориальным органом Росздравнадзора составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы проверки направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования, добавили в ведомстве.