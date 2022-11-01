МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) приобретает компанию Abiomed, занимающуюся производством медицинских имплантатов, за 16,6 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе J&J. Фармкомпании с марта на треть увеличили число клинических исследований

"Johnson & Johnson… и Abiomed.. сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Johnson & Johnson приобретет по тендерному предложению все находящиеся в обращении акции Abiomed за авансовый платеж в размере 380 долларов за акцию наличными, что соответствует стоимости предприятия приблизительно в 16,6 миллиарда долларов, включая приобретенные денежные средства", — пишет компания.

J&J уточняет, что акционеры Abiomed также получат неторгуемое право на условную стоимость (CVR), дающее возможность получения до 35 долларов за акцию наличными в случае достижения определенных коммерческих рубежей. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний.

На предварительных торгах акции J&J дешевеют на 0,68%. Акции Abiomed дорожают на предторгах на 52%.

Johnson & Johnson — американский производитель товаров для красоты и здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.

Abiomed — американский производитель медицинских имплантатов, Дэнверсе (штат Массачусетс). Компания была основана в 1981 году.