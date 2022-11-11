МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На зарубежные инсулины приходится в настоящее время около 70% фармацевтического рынка в России, но в стране создана база для производства отечественных инсулинов, заявила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Объем ввоза лекарств в Россию сократился с начала года

"На данный момент у нас 70% рынка в среднем охвачено зарубежными инсулинами… Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов",- сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной поддержке пациентов с сахарным диабетом в России.

Она уточнила, что также создана база клинических исследований, которая позволит эндокринологическому сообществу не пропустить некачественные инсулины.

По словам Мокрышевой, в России уже есть прекрасные отечественные инсулины, и их линейка расширяется.