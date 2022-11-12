МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минздрав поручил российским регионам создать запас лекарственных препаратов на четыре месяца, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов", — заявил он журналистам.
Кроме того, министр рассказал, что в новые субъекты РФ централизованно доставили препараты как для стационаров, так и для льготников, а скоро туда поставят и машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью.
Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил, что объем ввоза лекарств в Россию с начала года снизился на 1-1,5 процента.