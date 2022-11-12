МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минздрав поручил российским регионам создать запас лекарственных препаратов на четыре месяца, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Врач рассказала, как помочь себе до приезда скорой при сердечном приступе

"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов", — заявил он журналистам.

Кроме того, министр рассказал, что в новые субъекты РФ централизованно доставили препараты как для стационаров, так и для льготников, а скоро туда поставят и машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью.

Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил, что объем ввоза лекарств в Россию с начала года снизился на 1-1,5 процента.