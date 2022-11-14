МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Отечественная фармкомпания "Герофарм" в следующем году намерена начать выпуск вакцин на заводе в подмосковном Оболенске, сообщил генеральный директор компании Петр Родионов. ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину

"Сейчас реализуем сразу несколько проектов. Мы запускаем отдельный большой цех по производству вакцин на площадке в Оболенске. Планируется, что летом он уже будет функционировать", — сказал Родионов журналистам в кулуарах конференции "Дети с диабетом в интернатах нуждаются в поддержке" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Родионов также отметил, что проект реализуется в очень короткие сроки: "все работы займут менее 12 месяцев". Он не уточнил, какова будет мощность запускаемого производства, а также какие именно вакцины будут на нем выпускаться.

Кроме того, компания расширяет производство инсулина в связи с тем, что уровень спроса на препараты возрастает как внутри России, так и за рубежом. "Мы сейчас активно ведем переговоры с большим количеством стран по его поставкам", — добавил Родионов.

"Это Латинская Америка, страны Африки, Ближний Восток", — пояснил он в ответ на вопрос о том, какие регионы рассматриваются для осуществления экспорта.

"Герофарм" работает на рынке с 2001 года. В портфеле компании находятся препараты в области эндокринологии, неврологии, офтальмологии и ряда других областей. Помимо полного цикла производства, "Герофарм" самостоятельно осуществляет научные исследования, инвестирует в фундаментальные разработки с целью их дальнейшего применения в практической медицине.