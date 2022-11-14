Глава компании Родионов: "Герофарм" в 2023 году запустит производство вакцин на заводе в Оболенске
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Отечественная фармкомпания "Герофарм" в следующем году намерена начать выпуск вакцин на заводе в подмосковном Оболенске, сообщил генеральный директор компании Петр Родионов.
"Сейчас реализуем сразу несколько проектов. Мы запускаем отдельный большой цех по производству вакцин на площадке в Оболенске. Планируется, что летом он уже будет функционировать", — сказал Родионов журналистам в кулуарах конференции "Дети с диабетом в интернатах нуждаются в поддержке" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Родионов также отметил, что проект реализуется в очень короткие сроки: "все работы займут менее 12 месяцев". Он не уточнил, какова будет мощность запускаемого производства, а также какие именно вакцины будут на нем выпускаться.
Кроме того, компания расширяет производство инсулина в связи с тем, что уровень спроса на препараты возрастает как внутри России, так и за рубежом. "Мы сейчас активно ведем переговоры с большим количеством стран по его поставкам", — добавил Родионов.
"Это Латинская Америка, страны Африки, Ближний Восток", — пояснил он в ответ на вопрос о том, какие регионы рассматриваются для осуществления экспорта.
"Герофарм" работает на рынке с 2001 года. В портфеле компании находятся препараты в области эндокринологии, неврологии, офтальмологии и ряда других областей. Помимо полного цикла производства, "Герофарм" самостоятельно осуществляет научные исследования, инвестирует в фундаментальные разработки с целью их дальнейшего применения в практической медицине.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20221114/838809345.html