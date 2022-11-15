МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на российские дженерики от COVID-19 в рамках МНН "Нирматрелвир + Ритонавир", сообщает ведомство. Российские регионы создадут запасы лекарств на четыре месяца

Международное непатентованное наименование (МНН) — уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. При этом дженерики — это лекарственные препараты, которые в своей основе имеют то же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве.

"Цены за упаковку "Миробивира" производства АО "Фармасинтез" и "Скайвиры" производства "Биохимик", предназначенную на курс лечения, согласованы на уровне 4 950 рублей. После включения в перечень ЖНВЛП цена реализации "Скайвиры" снизилась на 57%", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что согласование цен на эти препараты повысит их доступность для населения страны. Кроме того, в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Перечисленные лекарственные средства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). При этом препараты с МНН "Молнупиравир" включены в него с 31 марта.