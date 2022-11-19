ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Минздрав России совместно с властями Свердловской области ведут работы по созданию в регионе лаборатории по контролю качества и регистрации медицинских изделий, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Российские регионы создадут запасы лекарств на четыре месяца

"Свердловская область является центром производства медицинских изделий, лекарственных препаратов, здесь активно развивается медицинская промышленность. Мы совместно с регионом, с губернатором создаём лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Капитальные работы завершаются", — сказал глава Минздрава РФ.

По его словам, федеральное правительство выделило дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое уже будет проводить тестирование.

Как отметил Мурашко, благодаря новой лаборатории производители смогут на этапе разработки заключать договора, производить дорегистрационные процедуры и проверять качество изделий.