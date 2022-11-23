МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал осторожнее относиться к регулированию цен на медицинские изделия, так как это может привести к дефициту. Госдума приняла во втором чтении проект о производстве лекарств в аптеках

В ходе правительственного часа на пленарном заседании Госдумы министра спросили об отношении к возможности регулирования цен на ряд медицинских изделий по образцу лекарств из перечня жизненно важных и необходимых.

"Риск в чем: жесткое регулирование цен на медицинские изделия… может повлечь за собой дефицит на рынке тех или иных вариантов медицинских изделий. Мы это прорабатывали. Поэтому здесь если подходить, то очень тонко, к определённым видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях", — ответил Мурашко.