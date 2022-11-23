МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ обсуждает с белорусской стороной ситуацию с трудностями транзита лекарств и сырья для их производства через территорию страны, достигнуты договоренности по ее разрешению, говорится в сообщении министерства. Госдума приняла во втором чтении проект о производстве лекарств в аптеках

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что у фармацевтических производителей возникли сложности с провозом через территорию Белоруссии лекарств и сырья для их производства.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по этому вопросу, и принципиальные договоренности уже достигнуты: было поддержано предложение российской стороны по включению российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита готовых лекарств через территорию Республики Беларусь. Ожидаем выпуска нормативного акта со стороны белорусских коллег", — сообщило министерство.

Отмечается, что в части вопроса транзита через Белоруссию нерасфасованных лекарственных средств, фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства "принято решение о дополнительной проработке соответствующего механизма".