МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 2023 года упрощенного порядка лицензирования производств лекарственных средств на постоянной основе, сообщили в пресс-службе кабмина. Объем ввоза лекарств в Россию сократился с начала года

"С 2023 года упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств будет действовать на постоянной основе. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней.