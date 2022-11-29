Мурашко рассказал, как подорожали лекарства за год
Министр Мурашко: цены на лекарства изменились за год на 2,3% - ниже уровня инфляции в России
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за год изменились на 2,3%, что ниже уровня инфляции в стране, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, как изменились цены на препараты за этот год.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12-13%.