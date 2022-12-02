МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. После освобождения территорий от самостроя в Москве в районе Северный появится фармацевтический технопарк, а в Капотне — комплекс по изготовлению бетона, сообщается на сайте мэра столицы. В Москве начнут полноценно закупать электробусы-гармошки в 2023 году

Отмечается, что еще два проекта реализуют на севере столицы. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, которые приводятся на сайте, на четырех участках площадью более 185 тысяч квадратных метров будут реализованы масштабные инвестиционные проекты.

"Контрольное ведомство выявляет и освобождает от самостроя земельные участки, которые в дальнейшем задействуют для открытия производств… В районе Cеверный появится фармацевтический технопарк, а в Капотне — современный комплекс по изготовлению товарного и архитектурного бетона", — говорится в сообщении.