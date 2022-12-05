МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать возрождению практики создания лекарств из субстанций в производственных аптеках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ФАС хочет улучшить механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства

Теперь аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, смогут при производстве препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций. Также исключается запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в России.

Как пояснял РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонид Огуль, закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Закон, по его словам, обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека.

Соответствующие изменения внесены в закон "Об обращении лекарственных средств".