МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минпромторг совместно с ВЭБ.РФ запускают программу поддержки отечественных проектов по производству фармсубстанций, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В Минпромторге заявили, что Россия нашла новые рынки сбыта металлов

"Совместно с ВЭБ.РФ запускаем программу поддержки проектов по производству фармсубстанций. Программа будет погружена в платформу нового инвестиционного режима, разрабатываемую Минпромторгом России как общесистемную меру для всех отраслей промышленности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВЭБ.РФ уже рассматривает потенциальные проекты для финансирования. Так, в стадии структурирования находятся 12 инвестиционных проектов, инициированных шестью компаниями-лидерами фармацевтического рынка. Реализация проектов "позволит выпускать более 145 наименований фармацевтических субстанций для препаратов, направленных на борьбу в первую очередь с основными причинами смертности в Российской Федерации: онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы", подчеркивает Минпромторг.

Уточняется, что ВЭБ.РФ рассматривает предоставление проектного финансирования на льготных условиях, параметры которого будут определены правительством России.

"На сегодняшний день существует ряд важных моментов в разрезе обеспечения лекарственной безопасности страны и развития медицинской промышленности, в том числе развитие производства сырья и материалов для их производства, в частности фармацевтических субстанций. Мы ориентируемся на содействие повышению конкурентоспособности российских производителей, укрепление их позиций на внутреннем и внешних рынках, ускорение научно-технологического развития", — отметили в Минпромторге.

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков в сентябре заявил, что импорт фармацевтических субстанций и фармацевтической продукции за первые семь месяцев 2022 года вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.