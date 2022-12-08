МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россия и Аргентина провели заседание делового клуба по теме двустороннего сотрудничества в области фармацевтики. Власти Аргентины договорились об ограничении роста цен на бензин

"По моему глубокому убеждению, объем торгового оборота между нашими странами недостаточен. Необходимо искать пути наращивания наших торговых отношений в таких сферах, как АПК, химическая продукция, ТЭК, фармацевтика. Необходимо ставить амбициозные, но реальные цели в нашем торгово-экономическом сотрудничестве", — сказал, открывая заседание, торгпред РФ Виталий Кондратенко.

В свою очередь, представитель торгпредства Илона Анисимова отметила, что Россия заинтересована в сотрудничестве в регуляторной сфере.

"Нам представляется очень важным сотрудничество в вопросах регуляторики, поскольку российским препаратам требуется прохождение полной регистрации в Аргентине. И мы понимаем, что необходимо осуществлять стандартизацию производства и регистрацию химических субстанций, чтобы российская продукция признавалась разными странами. Поэтому нам важно сотрудничество в вопросах регуляторики со странами Латинской Америки", — сказала она.

На заседании свои проекты представили такие российские компании, как "Химрар" и "Нефрон" (производит медицинские товары для гемодиализа). Аргентинские коллеги презентовали свои наработки в сфере имплантов и робототехники.