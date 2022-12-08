МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и сообщество "Смартфарма" будут вместе внедрять маркировку биологически активных добавок (БАДы), антисептиков, медицинских изделий, упакованной воды и кресел-колясок, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России создали машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков

"Центр развития перспективных технологий – оператор системы маркировки "Честный знак" – и сообщество аптечных сотрудников "Смартфарма" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере маркировки… Стороны будут внедрять маркировку БАД, антисептиков, медицинских изделий, упакованной воды, кресел-колясок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "это повысит эффективность экспериментов по маркировке". "Смартфарма" и ЦРПТ будут обмениваться информацией, а также планируется проводить совместные мероприятия в этой сфере.

"Совместная работа ускорит подключение бизнеса к системе маркировки", — поясняется в сообщении.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что сотрудничество позволит более эффективно внедрять систему и делать цепочки движения товаров прозрачными. Руководитель по развитию бизнеса "Смартфарма" Наталья Леонова добавила, что систему маркировки необходимо продолжать развивать, так как она выступает надежным барьером на пути нелегальной продукции.

Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.