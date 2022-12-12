МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Amgen Inc в понедельник сообщила, что купит Horizon Therapeutics Plc, которая производит лекарства от редких болезней, за 26,40 млрд долларов. Сделка, которая будет крупнейшей в истории Amgen, предоставит ей доступ к популярному средству от эндокринной офтальмопатии "Тепецца" (Tepezza). Путин подписал закон, возрождающий практику производства лекарств в аптеках

Amgen за каждую акцию Horizon заплатит денежными средствами 116,50 доллара, то есть почти 20%-ную премию к цене акций на закрытии последней сессии.

В рамках предложения Horizon с учетом долга оценивается в 28,3 млрд долларов.

Портфель Amgen благодаря сделке пополнится рядом одобренных средств, включая препарат "Кристекса" (Krystexxa). Он используется для лечения подагры, которая другими средствами не контролируется.

Приобретение Horizon поможет Amgen противостоять влиянию ужесточающейся конкуренции новых фирменных лекарств с ее популярным средством от артрита "Энбрел" (Enbrel), а также ожидаемому истечению срока действия патентов на данный препарат в 2029 году.