МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россияне за период с 28 ноября по 11 декабря потратили на лекарства от гриппа и ОРВИ 4,1 миллиарда рублей, при этом продажи за эти две недели выросли на 12%, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Москвичи начали запасаться резиновыми сапогами из-за резкого потепления

В конце предыдущей недели онлайн-ритейлеры рассказали агентству, что в России выросли продажи масок и "природных витаминов" в виде апельсинов — на 60% и 29% соответственно.

"Продажи препаратов против гриппа и ОРВИ в период с 28 ноября по 11 декабря в сравнении с двумя предыдущими неделями увеличились на 12% и составили 9,7 миллиона упаковок. Всего россияне потратили на лекарства от гриппа и ОРВИ в этот период 4,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший всплеск спроса за последние 2 недели зафиксирован в Калмыкии (+40%), Кабардино-Балкарии (+39%), Смоленской (+40%), Астраханской (+39%) и Волгоградской областях (+34%).

Однако несмотря на на возросший спрос, аналитики ЦРПТ не прогнозируют дефицита таких препаратов — имеющихся на данный момент запасов хватит более чем на 10 месяцев, при этом они регулярно пополняются.

В четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что более 1,2 миллиона человек заболели ОРВИ и гриппом за позапрошлую неделю, прирост составил 23%. Кроме того, по ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики.