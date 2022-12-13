МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Нехватка препарата от диабета "Трулисити" в российских аптеках связана с беспрецедентно резким ростом спроса на него, однако его поставки в Россию продолжаются, государственные заказы по-прежнему обеспечиваются, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественного подразделения швейцарского фармпроизводителя "Лилли Фарма". ЦРПТ назвал сумму трат россиян на лекарства от гриппа и ОРВИ за две недели

На 12 декабря, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, в аптеках Москвы и Московской области препарат нельзя приобрести онлайн. По данным маркетплейса "Здравсити", работающего с 21 тысячей аптек во всех регионах РФ, препарата от диабета "Трулисити" также нет в наличии. По данным государственного реестра лекарственных препаратов, по действующему веществу у препарата "Трулисити" аналогов нет.

"На сегодняшний день компания "Лилли" продолжает осуществлять поставки в Россию лекарственного препарата "Трулисити" (МНН (международное непатентованные наименование — ред.) "Дулаглутид") российским дистрибьюторам и прилагает все усилия для продолжения бесперебойных поставок в будущем и сохранения его доступности на рынке для пациентов", — сообщили в российском подразделении "Лилли Фарма".

Производитель пояснил, что "в 2022 году компания столкнулась с незапланированным беспрецедентным спросом на лекарственный препарат "Трулисити" в России, что привело к временным ситуациям нехватки данного продукта, особенно в аптечном сегменте, в то время как государственные заказы продолжают обеспечиваться". СМИ: инспекторы не будут штрафовать водителей за употребление ряда лекарств

Отмечается, что с возросшим спросом на препарат компания столкнулась не только в России, но и во всем мире и "прилагает все усилия по разрешению данной ситуации, продолжая наращивать производственные и логистические мощности на глобальном уровне".

Добавляется, что в качестве краткосрочных мер предотвращения нехватки препарата российский филиал использует возможность ввоза лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранного государства. Благодаря этому в течение одиннадцати месяцев этого года компания реализовала объем, превышающий продажи аналогичного периода прошлого года на 8%.

"Важно отметить, что на сегодняшний день компания "Лилли" продолжает поставки препаратов, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для пациентов в России, кто нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний", — отмечает фармпроизводитель.