Глава Минздрава оценил качество российских лекарств
Мурашко: выпускаемые в России препараты соответствуют самым высоким стандартам качества
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САРАНСК, 17 дек — ПРАЙМ. Российские фармацевтические предприятия и их продукция отвечают высшим стандартам качества, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы видим, что фармацевтическая промышленность и выпускаемые лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества", — сказал министр на церемонии открытия высокотехнологичного таблеточного производства на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед".
Мероприятие состоялось в субботу 17 декабря.
Как отметил Мурашко, российская фармацевтическая индустрия внедряет высокие стандарты в производственную практику. Благодаря этому удается обеспечить требования не только медицинской отрасли, но и пациентов.
По словам главы Минздрава, запуск в работу новой производственной площадки станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности.