САРАНСК, 17 дек — ПРАЙМ. Российские фармацевтические предприятия и их продукция отвечают высшим стандартам качества, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. ЦРПТ назвал сумму трат россиян на лекарства от гриппа и ОРВИ за две недели

"Мы видим, что фармацевтическая промышленность и выпускаемые лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества", — сказал министр на церемонии открытия высокотехнологичного таблеточного производства на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед".

Мероприятие состоялось в субботу 17 декабря.

Как отметил Мурашко, российская фармацевтическая индустрия внедряет высокие стандарты в производственную практику. Благодаря этому удается обеспечить требования не только медицинской отрасли, но и пациентов.

По словам главы Минздрава, запуск в работу новой производственной площадки станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности.