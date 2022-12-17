НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — ПРАЙМ. Высокотехнологичное производство таблеток запустили на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед" в Саранске. Торжественная церемония прошла в субботу. Глава Минздрава оценил качество российских лекарств

Инвестиции в проект превысили 1,8 миллиарда рублей.

По словам председателя совета директоров группы Петра Белого, предприятие станет одним из самых современных в Европе. На заводе будут производить многослойные и сложнокомпонентные таблетки объемом до миллиарда в год, а труд людей заменит технология вакуумной передачи. При этом процесс производства станет контролируемым и масштабируемым.

Он подчеркнул, что запуск такого высокотехнологичного производства стал подтверждением силы и таланта отечественной промышленности. Теперь компании смогут оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и запросам здравоохранения.

"Подобная работа позволит нам насытить рынок высокотехнологичными таблетками, которые разработаны по принципиально новым для всего мира технологиям", — заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев, также принявший участие в церемонии открытия завода. ЦРПТ назвал сумму трат россиян на лекарства от гриппа и ОРВИ за две недели

Глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев в свою очередь отметил, что новое производство запускается на базе предприятия, которое произвело "революцию" в медицине и внесло большой вклад в борьбу с коронавирусом. Он также подчеркнул, что благодаря открытию завода удастся обеспечить для россиян новые рабочие места с достойной зарплатой.

Глава Мордовии Артем Здунов назвал открытие нового цеха "знаковым событием", показывающим, что Россия может добиться полной независимости в любой сфере, а представители бизнес-кругов, науки и органов власти работают как единая команда.

Как отметил первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов, новое производство обеспечивает технологическое превосходство не только самого предприятия, но и всей страны. Он напомнил, что глава государства Владимир Путин призвал обеспечивать технологический суверенитет России.

"И вы на переднем крае этого", — обратился депутат к руководству фармацевтической компании.