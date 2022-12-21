МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Кругу добра" удалось обеспечить поставку препаратов, одобренных экспертами и попечителями, а также сохранить стоимость товара в условиях санкционного режима. Об этом сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко. ФАС помогла "Кругу добра" снизить стоимость закупаемых лекарств в 2022 году

"Несмотря на санкции и введенные ограничительные меры, фонд сохранил уровень цен и смог обеспечить поставку всех лекарственных препаратов, принятых экспертным и попечительским советами фонда", заявил он в ходе выступления на конференции "Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями".

По словам Ткаченко, "Круг добра" за время своего существования обеспечил препаратами почти пять тысяч детей на сумму примерно 94 миллиарда рублей.

Кроме того, добавил он, фонд снизил сроки поставки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма" до 25 дней.