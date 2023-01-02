МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Фармацевтические компании, включая Pfizer Inc, GlaxoSmithKline PLC, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca PLC и Sanofi SA, планируют в начале января повысить в США цены более чем на 350 лекарственных средств. Это следует из данных, проанализированных фирмой 3 Axis Advisors, занимающейся исследованиями в сфере здравоохранения. "То ли еще будет!" Зрители CBS в шоке от очередного заявления Байдена

Повышение цен на лекарства произойдет, пока фармацевтическая отрасль готовится к Закону о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), разработанному администрацией Байдена. Он позволяет представителям государственной медицинской программы Medicare с 2026 года напрямую договариваться о ценах на некоторые медикаментозные средства. Кроме того, отрасль столкнулась с инфляцией и ограничениями поставок, которые привели к росту производственных расходов.

Повышения касаются цен по прайс-листам, которые не включают скидки для менеджеров по пособиям на лекарственные средства и прочие скидки.

По данным некоммерческой организации 46brooklyn, отслеживающей цены на лекарства и связанной с 3 Axis, в 2022 году фармацевтические фирмы подняли цены более чем на 1400 препаратов. Это самый ощутимый подъем цен с 2015 года.

Согласно 46brooklyn, медианное повышение цен на медикаментозные средства в прошлом году составило 4,9%, а среднее повышение достигло 6,4%. Оба показателя оказались ниже темпов инфляции в США.

Фармацевтические фирмы в целом подняли цены максимум на 10%. Это отраслевая практика, которой следуют многие крупные фармпроизводители с тех пор, как в середине прошлого десятилетия были раскритикованы из-за слишком частых повышений цен.

В течение января, вероятно, будет объявлено о новых повышениях цен. Январь традиционно считается ключевым для фармпроизводителей месяцем для подъема цен.

На сегодняшний день о самых существенных увеличениях цен объявила Pfizer: она подняла цены на 89 оригинальных лекарственных брендов и еще на 10 лекарственных брендов в своем подразделении Hospira.

За ней следует GSK, которая пока запланировала повышения цен на 26 оригинальных препаратов, включая почти 7%-ное увеличение цены на свою популярную вакцину от опоясывающего лишая "Шингрикс" (Shingrix).

Кроме того, у Bristol Myers Squibb, предположительно, на 9% возрастут цены на персонифицированные CAR-T-клеточные терапии для лечения рака крови "Абекма" (Abecma) и "Бреянзи" (Breyanzi), обе из которых уже стоят более 400 000 долларов.

Pfizer на 6% увеличит цену на "Зелджанс" (Xeljanz) — препарат для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит и неспецифический язвенный колит, и на 7,9% — на противораковые средства "Ибранса" (Ibrance) и "Ксалкори" (Xalkori).

Представитель Pfizer в электронном письме указал, что повышение средних цен компании по прайс-листу на лекарства и вакцины в 2023 году будет гораздо ниже общего уровня инфляции и составит приблизительно 3,6%. Он отметил, что повышения необходимы для поддержания инвестиций в фармакологические исследования.

AstraZeneca готовится в пределах 3% поднять цены на препарат от рака крови "Калквенс" (Calquence), препарат для лечения немелкоклеточного рака легких "Тагриссо" (Tagrisso) и средство от астмы "Фазенра" (Fasenra).

Sanofi собирается повысить цены на 14 своих лекарств или вакцин.