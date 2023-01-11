МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Повышенный спрос на отдельные лекарства может привести к временным задержкам в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, принимаются меры по решению этой проблемы, сообщил Росздравнадзор. Эксперт спрогнозировал динамику рынка лекарств в России в 2023 году

"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

При этом, временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости, отметили в ведомстве.

"В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют — в лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем",- подчеркнули в Росздравнадзоре.