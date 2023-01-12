МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В России имеется достаточное количество препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приема внутрь, есть запас более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Росздравнадзор предупредил о временных задержках с поставками лекарств

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок", — сказано в сообщении.

Сейчас остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность, а производство и поставки продолжаются, отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что из аптек Москвы исчез детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев.

Препараты детского ибупрофена бывают в виде суппозиториев, суспензии или сиропа, пояснила врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России, кандидат медицинских наук Марина Галицкая. Также есть в наличии препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток, которые можно принимать детям с 2 лет, уточнила она.

"Ибупрофен является одним из двух препаратов, разрешенных в детском возрасте до 12 лет как жаропонижающие и болеутоляющие средства. Вторым таким препаратом является парацетамол. При этом на рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается",- подчеркнула Галицкая.