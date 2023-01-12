МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Жители Москвы и Московской области столкнулись с нехваткой детского противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме суппозиториев (свечей), следует из данных сервисов по заказу лекарственных препаратов, однако Минпромторг сообщил, что в аптечных организациях и организациях оптовой торговли в России фиксируются его остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок. Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена

На 12 января, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, отслеживающих наличие товаров в розничных сетях, в аптеках Москвы и Московской области препарат приобрести нельзя.

"По данным ООО "Оператор-ЦРПТ" по состоянию на 08.01.2023 на территории Российской Федерации в аптечных организациях и организациях оптовой торговли фиксируются остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок", — сообщили в Минпромтоторге.

Как добавили в министерстве, компания "Фармасинтез" в декабре прошлого года произвела порядка 20 000 упаковок указанного препарата, который в течение января 2023 года поступит в гражданский оборот. При этом доля российских производителей в объеме продаж препарата остается существенной: по итогам января-октября прошлого года она составила 80,9% в стоимостном выражении и 86,8% в натуральном.

"Мы вместе с Минздравом России и Росздравнадзором внимательно следим за ситуацией с обеспечением необходимыми лекарственными препаратами", — отметили в министерстве.

Кроме того, по данным системы маркировки "Честный знак" препарат есть в наличии во всех регионах страны, дефицита не наблюдается. "Производство продолжается, поэтому объем лекарств на рынке будет расти", — отметили специалисты ЦРПТ (оператор системы маркировки).