МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Эвалар" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наложении на компанию штрафа за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата и будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. ФАС оштрафовала "Эвалар" за ненадлежащую рекламу

Ранее в четверг ФАС сообщила, что наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум".

"Эвалар" в курсе принятого ФАС решения. С решением ведомства мы не согласны – свои доводы мы изложили в ходатайстве, где в частности подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", — сообщили в компании.

Отмечается, что в настоящее время "Эвалар" является крупнейшим рекламодателем в категории "фарма" и "последовательно наращивает свое присутствие в медиа как добросовестный отечественный производитель и активный участник программы замещения импортной продукции".