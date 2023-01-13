МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фармацевтические компании Китая не должны останавливать производство на фоне праздников в связи с пандемией коронавируса, заявил представитель министерства промышленности и информатизации страны Чжоу Цзянь. В России обнаружили первый случай "кракена"

Китайцы с 1980-х годов в течение 40 дней праздника, начиная за две недели до Нового года, совершают поездки по стране. Данное явление носит название "чуньюнь". В этом году массовая внутренняя миграция пройдет с 7 января по 22 февраля.

"Вы спрашиваете, не приведет ли "Чуньюнь" к новой волне эпидемии, на мой взгляд, это вопрос прогнозируемости, и в нашем ведомстве мы должны быть полностью готовы ко всему", — сказал Чжоу Цзянь.

Он добавил, что Минторг потребовал от фармацевтических компаний продолжить работу в новогодние праздники. По словам представителя ведомства, китайская промышленность уже обладает мощным мобилизационным производственным потенциалом, при этом продолжит расширяться для удовлетворения потребностей населения.

"Мы непременно должны подготовить достаточное количество лекарств для простых людей", — подчеркнул Чжоу Цзянь.