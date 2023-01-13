МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Препараты от аллергии "Сталораль" продолжают поступать на российский рынок, на сегодняшний день есть запас, покрывающий среднегодовую потребность, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Назван срок появления препарата "Сталораль" в российских аптеках

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские фармритейлеры с первых дней января столкнулись с ограничением поставок препарата "Сталораль", проблемы возникли из-за логистических трудностей.

"Препараты для лечения аллергии компании "Сталлержен" — "Сталораль "Аллерген пыльцы березы" и "Сталораль "Аллерген клещей" продолжают поступать на российский рынок – очередные партии введены в гражданский оборот в начале января. По данным системы маркировки лекарств, остатки препаратов в стране на сегодняшний день составляют, соответственно, 46,5 тысяч и 16,4 тысячи упаковок, что превышает среднегодовую потребность", — говорится в сообщении.

Кроме того, в наличии имеются альтернативные препараты для лечения аллергии как российского, так и иностранного производства в различных лекарственных формах, отметили в пресс-службе.