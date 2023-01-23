МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу мобильного приложения сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. Россияне стали меньше тратить на путешествия и больше на лекарства

"Комиссия ФАС России признала рекламу "ЕАптека" ненадлежащей и предписала прекратить нарушение. Также ведомство наложило на компанию штраф", — говорится в сообщении.

ФАС поясняет, что в социальной сети "ВКонтакте" распространялась ненадлежащая реклама приложения "ЕАптека", на нее в ведомство поступила жалоба от гражданина. Уточняется, что в рекламном ролике потребителю была обещана скидка при введении специального промокода после скачивания приложения. Однако на практике оказалось, что для получения скидки необходимо также быть новым клиентом и сделать заказ на определенную сумму из предложенного ассортимента.

Таким образом, в рекламе от потребителей были скрыты существенные условия получения скидки, что вводило их в заблуждение.

"Служба продолжит комплексную работу по защите граждан от недостоверной рекламы", — добавляется в сообщении службы.

"Сбер Еаптека" — одна из крупнейших в России интернет-аптек. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 миллиона человек ежемесячно, ассортимент — более 50 000 наименований товаров.