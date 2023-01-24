МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В течение года на российский рынок вводится около 6 миллиардов упаковок лекарств, при этом около 70% из них — отечественные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

"Хочу отметить, что в целом по году на рынок в Российской Федерации вводится порядка 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов", — сказал он.

Мурашко пояснил, что Минздрав, в том числе благодаря системе маркировки, позволяющей видеть каждую упаковку в обороте, констатирует, что "70% уже на рынке — это отечественные препараты", которые помогут обеспечить стабильность на российском рынке.

Министр также сообщил, что на некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована.

"На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями в том числе, мы с Минпромторгом, видя, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию", — рассказал Мурашко.

Кроме того, глава Минздрава призвал поддерживать продвижение отечественных лекарств и разъяснять населению, что они не уступают по качеству зарубежным аналогам.

"Нам нужно поддерживать продвижение лекарственных препаратов, чтобы формировалось импортозамещение, и объяснять, что лекарственные препараты абсолютно такого же качества", — заявил министр.

Он отметил, что отечественная промышленность сформировала перечень приоритетных лекарственных препаратов, над которыми нужно работать. Преимущественно за счет отечественных производителей увеличилось и количество клинических исследований лекарственных препаратов, проводимых в России, уточнил Мурашко.