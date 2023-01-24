МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия не вводила запретов и ограничений импорт лекарств, при этом многие иностранные фирмы продолжают работать в стране, но нужно наращивать собственные исследования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

"Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его. Мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранные производители. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме. Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И, конечно, здесь очень важно наращивать наши усилия по этому направлению", — сказал он.

"Надеюсь, что так и будет происходить", — добавил российский лидер.