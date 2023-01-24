МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Производство медоборудования в Москве выросло за 11 месяцев 2022 года

"В медицинской промышленности производство в прошлом году выросло на 18%. Рынок в целом увеличился почти наполовину… Российская доля занимает около 25%", — отметил он на совещании кабмина с президентом РФ.

"В целом, прошлый год по российским компаниям также зарегистрировано более 1100 новых медицинских изделий. На них мы с Минздравом оперативно распространили преференции при госзакупках. Это позволяет не только вытеснять импорт из государственного сектора, но и увеличивает серийность, облегчая выход на открытый рынок", — добавил чиновник.

Манутров также напомнил, что в 2022 году в РФ было открыто десять новых производств по выпуску биоматериалов, эндопротезов, имплантов, аппаратов УЗИ и другого медоборудования. Большинство этих разработок получили поддержку через ФРП, субсидии на НИОКР и программу обратного инжиниринга. Также снижены страховые взносы и налог на прибыль для производителей рентгеновского оборудования и функциональной диагностики, уточнил он.