МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Законопроект, ограничивающий оптовую продажу медицинского спирта в целях борьбы с производством суррогатного алкоголя, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента. Продажи водки в России выросли за 2022 год на 5,9 процента

Документ, разработанный группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым, совершенствует учет производства и оборота лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол". По данным МВД России и Росалкогольрегулирования, существенная доля таких спиртосодержащих препаратов "попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции", отмечают разработчики.

Они обращают внимание на то, что в 2022 году участились случаи обнаружения и изъятия партий таких препаратов при осуществлении оперативных мероприятий по пресечению нелегального производства алкогольной продукции, также фиксируется увеличение в сети интернет предложений по их продаже в различной таре от 5 до 100 литров.

Законопроект ограничивает перечень лиц, которым организации оптовой торговли лекарствами вправе продавать "Этанол". В него включены лишь юрлица и ИП, имеющие лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, медицинские организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранного государства-члена ОЭСР, иностранные юрлица и ИП-участники проекта международного медицинского кластера, а также аккредитованные испытательные лаборатории в области контроля качества лекарств. СМИ рассказали об успешном импортозамещении элитного алкоголя

Кроме того, вводится обязанность производителей "Этанола" наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки и предусматривается аннулирование лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами за нарушение правил их реализации.

Эти изменения позволят прослеживать обращение каждой единицы данных препаратов, установить запрет на их оптовую продажу ветеринарным (в том числе аптечным) организациям, организациям и ИП, осуществляющим разведение, выращивание и содержание животных, научно-исследовательским организациям, а также "оперативно предупреждать и пресекать каналы сбыта для производства нелегальной алкогольной продукции", поясняют разработчики.