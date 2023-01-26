МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит изменения в Налоговый кодекс РФ для освобождения от НДС ввезенных незарегистрированных лекарственных препаратов медицинской помощи детям с хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина. Нулевой НДС для электричек сохранится до 2035 года

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации… Законопроектом предлагается отнести к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) налогом на добавленную стоимость лекарственных препаратов, ввезенных на территорию Российской Федерации и не зарегистрированных в Российской Федерации, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется освободить от НДС ввезенные лекарственные препараты для детей с редкими (орфанными) заболеваниями, сообщает пресс-служба.