Аналитики выяснили, как в России выросли затраты на госзакупки лекарств
"Контур.Торги": затраты на госзакупки лекарств в 2022 году выросли на 8,1% - до 1,2 миллиарда рублей
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Затраты на госзакупки лекарств в 2022 году выросли на 8,1% по сравнению с прошлым годом — до 1,2 миллиарда рублей, аналитики предполагают, что причиной такого роста может быть желание госзаказчиков закупить товары по старым ценам, следует из исследования аналитиков сервиса "Контур.Торги".
"Количество тендеров по фармацевтике, в которую входят лекарства, вакцины, реагенты для клинических лабораторий, за 2022 уменьшилось на 3,2% по сравнению с прошлым годом. При этом затраты на госзакупки в процентом отношении выросли на 8,1% (с 1 103 миллиарда до 1 193 миллиарда рублей)", — говорится в исследовании.
При этом на 25% увеличилось количество несостоявшихся закупок: на них не заявились поставщики или всех участников не допустили до торгов.
Средняя цена закупки при этом в 2022 году выросла на 11,8%, до 2,034 миллиона рублей.
"Всплеск закупок лекарств произошел в апреле 2022 года: тогда сумма торгов выросла на 94% в сравнении с апрелем 2021 года — с 73 миллиардов рублей до 142 миллиардов. Такое активное освоение бюджета может быть связано с желанием госзаказчиков закупить товары по старым ценам", — прокомментировал эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик.