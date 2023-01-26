МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Затраты на госзакупки лекарств в 2022 году выросли на 8,1% по сравнению с прошлым годом — до 1,2 миллиарда рублей, аналитики предполагают, что причиной такого роста может быть желание госзаказчиков закупить товары по старым ценам, следует из исследования аналитиков сервиса "Контур.Торги". Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

"Количество тендеров по фармацевтике, в которую входят лекарства, вакцины, реагенты для клинических лабораторий, за 2022 уменьшилось на 3,2% по сравнению с прошлым годом. При этом затраты на госзакупки в процентом отношении выросли на 8,1% (с 1 103 миллиарда до 1 193 миллиарда рублей)", — говорится в исследовании.

При этом на 25% увеличилось количество несостоявшихся закупок: на них не заявились поставщики или всех участников не допустили до торгов.

Средняя цена закупки при этом в 2022 году выросла на 11,8%, до 2,034 миллиона рублей.

"Всплеск закупок лекарств произошел в апреле 2022 года: тогда сумма торгов выросла на 94% в сравнении с апрелем 2021 года — с 73 миллиардов рублей до 142 миллиардов. Такое активное освоение бюджета может быть связано с желанием госзаказчиков закупить товары по старым ценам", — прокомментировал эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик.