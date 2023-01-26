МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий введение запрета рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио, кроме специализированных каналов и передач с участием медицинских работников. Документ размещен в Telegram-канале замруководителя ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

"Законопроектом вносятся изменения в часть 7 статьи 24 федерального закона, согласно которым требование о продолжительности рекламы и площади кадра устанавливается только в отношении распространения рекламы лекарственных средств при кино- и видеообслуживании, а распространение рекламы безрецептурных лекарственных средств не допускается иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников", — сказано в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что "навязчивая" реклама лекарственных средств приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением.

"Излишнее доверие людей к рекламе в вопросах лечения свидетельствует о том, что доступность и качество медицины в нашей стране остаются на низком уровне. У человека нет возможности быстро получить квалифицированный ответ, обратившись к своему доктору", — сказано в тексте пояснительной записки.

Нилов отметил, что законопроект будет внесен в Госдуму в четверг 26 января.