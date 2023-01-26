МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла фармацевтический научно-производственный комплекс "Велфарм-М" совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом фармацевтической группы Bright way Людмилой Щербаковой. В ГД предложили запретить рекламу безрецептурных лекарств на ТВ и радио

Новый завод ООО "Велфарм-М" (фармацевтической компании "Брайт Вэй Индастриз") построен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

"Запускается новый современный научно-производственный комплекс по разработке и производству лекарств с собственной лабораторией", — сказала Матвиенко на церемонии открытия.

Она отметила, что предприятие будет выпускать больше 300 препаратов разных групп и создаст больше тысячи рабочих мест.

Матвиенко поблагодарила Собянина и Щербакову за реализацию проекта.

"Это не только вопросы технологической, лекарственной независимости нашей страны, но вы делаете очень важную работу — нужную, значимую для сохранения здоровья наших граждан… Под ее руководством за эти годы создано новых четыре практически фармацевтических кластера, три из них построены с нуля, один — в Москве", — обратилась она к Щербаковой.

Она попросила Щербакову продолжать эту работу. "А мы все, что нужно, для того, чтобы отрасль развивалась, готовы оказать самое-самое большое, деятельное, активное содействие", — добавила Матвиенко.

"Действительно большое событие, открытие нового производства. В Москве в последние пять лет мы систематически занимаемся этим проектом. Формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны. Здесь собрано большинство ведущих фармпроизводителей нашей страны", — сказал в свою очередь Собянин на открытии завода. Мурашко назвал объем вводимых ежегодно на российский рынок лекарств

По его словам, в настоящее время открыто уже шесть производств. В 2023 году будет открыто еще три, и в ближайшие четыре года будет открыто еще шесть. Объем производства на этой площадке вырастет в 15 раз, и это будет один из крупнейших фармкластеров России и не только России.

"Здесь будут производиться более 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, большинство из которых сегодня не производятся в стране. В частности, мы на 80% закроем потребности нашей страны в российских онкологических препаратах. Это важное направление для безопасности и качественного обеспечения наших граждан", — заявил мэр Москвы.

Также Собянин выразил особую благодарность президенту фармацевтической группы Bright way Людмиле Щербаковой. "Мы оказывали вам полное содействие, чтобы в кратчайшие сроки был построен самый современный завод и запущен", — отметил Собянин.

"Мы все чаще произносим слова о том, что жесткие незаконные санкции, введенные против России, конечно же, это плохо, это ограничения, но это и новые возможности. Подтверждением того, что эти слова не фигура речи, является сегодняшнее событие, которое, я считаю, является знаковым для всей фармацевтической отрасли", — отметила Матвиенко. Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

По ее словам, важно, что этот проект был реализован с нуля, вложено более 4 млрд инвестиций". "Мы все понимаем, что реализация такого амбициозного проекта невозможна без поддержки государства, и в последнее время государство очень много уделяет внимания поддержке и развитию фармацевтической отрасли, понимая ее самое главное социальное значение. Но реализация такого амбициозного проекта была бы невозможна без поддержки мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина на этой созданной особой экономической зоне", — заявила Матвиенко.

Строительство фармацевтического комплекса площадью 33,7 тыс. кв.м. было начато в декабре 2019 года и завершено ровно через три года — в декабре 2022 года. Здесь будет организовано не только производство полного цикла, но и разработка лекарственных препаратов.

"Велфарм" — российский производитель фармацевтической продукции. Компания выпускает готовые лекарственные формы, некоторые препараты внесены в перечень стратегически важных.