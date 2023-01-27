Бизнес-омбудсмен Титов предложил прояснить порядок формирования цен на жизненно важные лекарства
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому вице-премьеру правительства Андрею Белоусову с предложением прояснить порядок формирования цен на товары, включаемые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает пресс-служба омбудсмена.
Поводом для письма Титова стало обращение, поступившее от вологодского ООО "Аптека Антей". Отмечается, что его авторы обеспокоены негативными последствиями разъяснений Федеральной антимонопольной службы, которые содержатся в письме ФАС от 20.10.2022 № ТН/96684/22. По словам титова, разъяснения ФАС противоречат указанному самой службой закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", сообщает пресс-служба.
"ФАС фактически установила предельную отпускную цену производителя задним числом. С учетом того, что размер надбавок также ограничен, аптеки вынуждены работать себе в убыток. В поступившем к нам письме приводится пример с препаратом для ингаляций "Флуимуцил". В июле прошлого года аптека закупила его по 277 рублей за упаковку, а теперь ФАС требует продавать его не дороже 108 рублей (поскольку в ЖНВЛП предельная отпускная цена производителя зарегистрирована на уровне всего 65 рублей)", — отмечает омбудсмен, слова которого приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что аптечные организации не могут заранее предвидеть рисков включения того или иного лекарственного препарата в перечень ЖНВЛП и установления на него предельной цены.
"В обращении на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова Борис Титов предлагает проанализировать ситуацию и выработать меры по недопущению нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности", — говорится в пресс-релизе.
"Как резонно отмечают наши заявители, их подталкивают к действиям, противоречащим здравому смыслу. Не в этом ли секрет внезапного дефицита отдельных лекарственных средств, о котором в последнее время сообщает пресса?" — заключает Титов.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230127/839603523.html