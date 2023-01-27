МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому вице-премьеру правительства Андрею Белоусову с предложением прояснить порядок формирования цен на товары, включаемые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает пресс-служба омбудсмена. Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

Поводом для письма Титова стало обращение, поступившее от вологодского ООО "Аптека Антей". Отмечается, что его авторы обеспокоены негативными последствиями разъяснений Федеральной антимонопольной службы, которые содержатся в письме ФАС от 20.10.2022 № ТН/96684/22. По словам титова, разъяснения ФАС противоречат указанному самой службой закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", сообщает пресс-служба.

"ФАС фактически установила предельную отпускную цену производителя задним числом. С учетом того, что размер надбавок также ограничен, аптеки вынуждены работать себе в убыток. В поступившем к нам письме приводится пример с препаратом для ингаляций "Флуимуцил". В июле прошлого года аптека закупила его по 277 рублей за упаковку, а теперь ФАС требует продавать его не дороже 108 рублей (поскольку в ЖНВЛП предельная отпускная цена производителя зарегистрирована на уровне всего 65 рублей)", — отмечает омбудсмен, слова которого приводятся в сообщении.

Подчеркивается, что аптечные организации не могут заранее предвидеть рисков включения того или иного лекарственного препарата в перечень ЖНВЛП и установления на него предельной цены.

"В обращении на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова Борис Титов предлагает проанализировать ситуацию и выработать меры по недопущению нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности", — говорится в пресс-релизе.

"Как резонно отмечают наши заявители, их подталкивают к действиям, противоречащим здравому смыслу. Не в этом ли секрет внезапного дефицита отдельных лекарственных средств, о котором в последнее время сообщает пресса?" — заключает Титов.