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2023-01-30T10:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230130/839621887.html
Производитель АЦЦ заявил о "напряженной ситуации с поставками", пишут СМИ
Фармацевтика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Одна из крупнейших фармкомпаний Европы Sandoz заявила о трудностях с поставками, сообщила Politico со ссылкой на представителя компании. Как отметил собеседник издания, Sandoz... ПРАЙМ, 30.01.2023
фармацевтика, бизнес, новости, sandoz, поставки, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших фармкомпаний Европы Sandoz заявила о трудностях с поставками, сообщила Politico со ссылкой на представителя компании.
Как отметил собеседник издания, Sandoz способна удовлетворить спрос, однако "сталкивается с трудностями" в осуществлении поставок.
Он добавил, что на поставки влияют нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Politico пополнила этот список повышенным спросом, инфляцией и энергетическим кризисом.
Sandez поставляет в Россию такие препараты, как АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Линекс и многие другие.