МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших фармкомпаний Европы Sandoz заявила о трудностях с поставками, сообщила Politico со ссылкой на представителя компании. Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический комплекс "Велфарм-М"

Как отметил собеседник издания, Sandoz способна удовлетворить спрос, однако "сталкивается с трудностями" в осуществлении поставок.

Он добавил, что на поставки влияют нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Politico пополнила этот список повышенным спросом, инфляцией и энергетическим кризисом.

Sandez поставляет в Россию такие препараты, как АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Линекс и многие другие.