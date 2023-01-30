МАДРИД, 30 янв — ПРАЙМ. Европа испытывает самые серьезные за последнее десятилетие проблемы с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщила газета Pais. Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств

"Самые серьезные за последние десятилетия проблемы с поставками антибиотиков в Европу… заставили весь континент принять чрезвычайные меры для обеспечения безопасности цепочек поставок и доступа пациентов к необходимым им противомикробным препаратам", — сказано в материале издания.

Особенно острая ситуация наблюдается с антибиотиками для лечения детей.

Pais отметила, что в ноябре 2022 года Минздрав Испании разрешил аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей.

"Это были трудные месяцы с серьезными проблемами с поставками. Работа фармацевтов имеет большое значение для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления информации семьям о том, как действовать при лечении несовершеннолетних", — цитирует издание вице-президента генерального совета ассоциаций фармацевтов Хуана Педро Рискеса. Титов решил прояснить порядок формирования цен на жизненно важные лекарства

По данным газеты, практически все страны Европы стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков.

Согласно информации руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, которого цитирует издание, Европа "переживает ключевой момент адаптации".

"Политика экономии и поиск компаниями конкурентных преимуществ привели к перемещению большей части производства в такие страны, как Китай и Индия. Эта модель вошла в кризис с пандемией и всем, что за ней последовало", — добавил Карраско.

Ранее газета Politico сообщала, что международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний — Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками". Как отмечалось, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.