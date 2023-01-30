Pais: Европа столкнулась с самыми серьезными проблемами с поставками антибиотиков
МАДРИД, 30 янв — ПРАЙМ. Европа испытывает самые серьезные за последнее десятилетие проблемы с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщила газета Pais.
"Самые серьезные за последние десятилетия проблемы с поставками антибиотиков в Европу… заставили весь континент принять чрезвычайные меры для обеспечения безопасности цепочек поставок и доступа пациентов к необходимым им противомикробным препаратам", — сказано в материале издания.
Особенно острая ситуация наблюдается с антибиотиками для лечения детей.
Pais отметила, что в ноябре 2022 года Минздрав Испании разрешил аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей.
"Это были трудные месяцы с серьезными проблемами с поставками. Работа фармацевтов имеет большое значение для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления информации семьям о том, как действовать при лечении несовершеннолетних", — цитирует издание вице-президента генерального совета ассоциаций фармацевтов Хуана Педро Рискеса.
По данным газеты, практически все страны Европы стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков.
Согласно информации руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, которого цитирует издание, Европа "переживает ключевой момент адаптации".
"Политика экономии и поиск компаниями конкурентных преимуществ привели к перемещению большей части производства в такие страны, как Китай и Индия. Эта модель вошла в кризис с пандемией и всем, что за ней последовало", — добавил Карраско.
Ранее газета Politico сообщала, что международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний — Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками". Как отмечалось, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230130/839626825.html