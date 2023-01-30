МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Deka, являющаяся инвестором Bayer, призывает к смене гендиректора Вернера Бауманна, у которого уже запланирован уход в отставку. Это только усиливает давление на немецкого фармпроизводителя. Bayer купит британскую фирму-разработчика систем искусственного интеллекта

"Bayer необходимо новое стратегическое позиционирование, которое не может быть убедительно доведено до конца при Вернере Бауманне", — написала в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, цитируя слова Инго Шпайха, руководителя Deka по вопросам устойчивого развития и корпоративного управления.

Фирма Deka, управляющая паевыми инвестиционными фондами, является одним из 20 крупнейших акционеров Bayer.

"Для председателя Норберта Винкельйоханна открывается окно возможностей, но ему нужно действовать до годового общего собрания, которое состоится в конце апреля. Ему нельзя упускать эту возможность, иначе давление возрастет и на него", — добавил Шпайх.

По его мнению, преемник должен быть найден за пределами компании.

"В целом мы всегда открыты для конструктивного диалога с лицами, заинтересованными в нашей работе", — сказал представитель Bayer, отказавшись прокомментировать данное Шпайхом интервью. Европа испытывает серьезные проблемы с поставками антибиотиков, пишут СМИ

Несмотря на недавние улучшения в сельскохозяйственном бизнесе группы и перспективы разработки препаратов, акции Bayer находятся под давлением из-за судебного процесса, связанного с гербицидом "Раундап" (Roundup) на основе глифосата и с загрязнением окружающей среды химическими веществами, известными как полихлорированные бифенилы.

Бауманн, который и организовал проблемную сделку с Monsanto, в 2020 году подписал новый трудовой контракт, срок которого истекает в 2024 году. Тогда он сказал, что по окончании срока уйдет в отставку.

Неделю назад группа паевых инвестиционных фондов Union Investment раскритиковала председателя Bayer за бездеятельность, в частности за то, что он не обдумывает возможность выделения бизнеса безрецептурных средств.

Кроме того, претензии к Bayer высказал инвестор-активист Bluebell Capital Partners. Он призывает разделить компанию и среди прочего продать подразделение безрецептурных средств, а позднее отделить фармацевтический бизнес от сельскохозяйственного.

Другой инвестор-активист — хедж-фонд Inclusive Capital Partners, основанный опытным инвестором Джеффри Уббеном, — в январе сообщил, что тоже приобрел долю в Bayer.